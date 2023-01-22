В Приамурье на месте пожара обнаружили тела двух детей

В Приамурье двое детей погибли при пожаре в частном доме. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 22 января. Об этом сообщило СУ СК РФ по Амурской области.

В Приамурье двое детей погибли при пожаре в частном доме. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 22 января. Об этом сообщило СУ СК РФ по Амурской области.

Пожар произошел в селе Павловка в доме на улице Павловской. На месте возгорания обнаружили тела двоих детей 2008 и 2009 годов рождения.

На месте работают следователи-криминалисты. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в результате возгорания также пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали с ожогами 2-й и 3-й степеней.