В опрокинувшейся легковушке под Саратовом погибли трое мужчин

В Марксовском районе Саратовской области в воскресенье, 22 января, произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA съехал с проезжей части в кювет, машина опрокинулась, сообщили ИА «Регион 64» в облспасе.

В Марксовском районе Саратовской области в воскресенье, 22 января, произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля KIA съехал с проезжей части в кювет, машина опрокинулась, сообщили ИА «Регион 64» в облспасе.

По уточненным данным УГИБДД, происшествие случилось на 372-м километре трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград. За рулем был мужчина 1985 года рождения.

В результате аварии погибли трое мужчин — водитель и его пассажиры, мужчины 1969 и 1970 годов рождения.