В Омске в массовом ДТП погиб водитель сгоревшей легковушки
В Омске в результате массового ДТП погиб один человек, трое получили травмы. Авария произошла в ночь на воскресенье, 22 января, в Ленинском округе, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В Омске в результате массового ДТП погиб один человек, трое получили травмы. Авария произошла в ночь на воскресенье, 22 января, в Ленинском округе, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Водитель Renault Logan при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan, который отбросило на автобус ПАЗ, ехавший во встречном направлении.
После столкновения Renault загорелся, его водитель погиб на месте. Водителя Nissan и двух его пассажиров госпитализировали.
Уточняются обстоятельства и причины аварии.