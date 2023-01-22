В Омске в массовом ДТП погиб водитель сгоревшей легковушки

В Омске в результате массового ДТП погиб один человек, трое получили травмы. Авария произошла в ночь на воскресенье, 22 января, в Ленинском округе, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В Омске в результате массового ДТП погиб один человек, трое получили травмы. Авария произошла в ночь на воскресенье, 22 января, в Ленинском округе, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Водитель Renault Logan при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan, который отбросило на автобус ПАЗ, ехавший во встречном направлении.

После столкновения Renault загорелся, его водитель погиб на месте. Водителя Nissan и двух его пассажиров госпитализировали.

Уточняются обстоятельства и причины аварии.