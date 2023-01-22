В Краснодарском крае водитель въехал в группу подростков на переходе

В станице Кущевской Краснодарского края в субботу, 21 января, водитель автомобиля Hyundai сбил нескольких подростков на нерегулируемом пешеходном переходе. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В станице Кущевской Краснодарского края в субботу, 21 января, водитель автомобиля Hyundai сбил нескольких подростков на нерегулируемом пешеходном переходе. Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что группа из пяти человек начала переходить проезжую часть по «зебре» Внезапно появилась легковушка и на большой скорости сбила троих подростков из компании.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что пострадали четверо. Их госпитализировали в местную больницу с травмами различной степени тяжести.

Проводится проверка. Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств ДТП.