В Горроще застрял трактор с песком

В Рязани на 4-м Новопавловском проезде возле дома № 12 застрял трактор с песком. Местные жители сняли инцидент на видео, ролик опубликован в группе «Рязань».

В Рязани на 4-м Новопавловском проезде возле дома № 12 застрял трактор с песком. Местные жители сняли инцидент на видео, ролик опубликован в группе «Рязань».

"Нам повезло, у нас застрял трактор с песком, и теперь кусок дороги посыпан этим песком. Машины на колесах немного разнесли его по дороге, и прохожие на ногах по протоптанным путям. А так хоть на коньках выходи на улицу. Я в этом месте на своей пятой точке ощутил всю скользкость участка, и моя правая нога тоже. Утягивающий бинт перестал носить несколько дней назад, а упал 6 января", — сообщил автор поста.

Он обратился к губернатору Павле Малкову и мэру Елене Сорокиной и отметил, что «этот вопрос решается возле цирка, но во дворах и прочих улицах, где живут люди, все иначе».