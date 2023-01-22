В Евросоюзе заявили о преодолении зависимости от российской энергетики

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз полностью преодолел зависимость от России в энергетике. Об этом он рассказал в интервью испанской Diario.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз полностью преодолел зависимость от России в энергетике. Об этом он рассказал в интервью испанской Diario .

«Мы за несколько месяцев устранили энергетическую зависимость от России, которую создавали годами», — отметил Боррель.

Он добавил, что Евросоюз прошел крайне напряженную фазу роста цен на газ, но сейчас они вернусь к дофевральским значениям. В августе, по мнению Борреля, резкий рост объяснялся спекуляциями на рынке.

Дипломат считает, что напряженность на сырьевом рынке сейчас наблюдается только из-за структурных проблем в энергетике.

По данным Bloomberg, отказ от российского газа уже обошелся Евросоюзу в триллион долларов.