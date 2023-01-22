В центре Рязани установили дорожные знаки «Зона 40»

Знаки установили на перекрестке улиц Ленина и Свободы, Свободы и Полонского, а также при выезде с прилегающих переулков на Ленина.

В центре Рязани установили новые дорожные знаки, ограничивающие скорость движения до 40 километров в час. Об этом сообщает « МедиаРязань ».

Знаки установили на перекрестке улиц Ленина и Свободы, Свободы и Полонского, а также при выезде с прилегающих переулков на Ленина.

Максимальная скорость в зоне действия этого знака — 40 километров в час. Знак начинает действовать от места установки до отменяющего знака либо до ближайшего перекрестка.