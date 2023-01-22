В Центральную Россию в конце января придут мягкие морозы

В конце января в Центральной России ожидаются мягкие морозы. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В конце января в Центральной России ожидаются мягкие морозы. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Неделя оттепели в Центральной России практически съела холодное отклонение среднемесячной температуры, связанное с рождественскими морозами, и уже сейчас наблюдается нулевой баланс. Заключительная неделя января в регионе ознаменуется мягкими морозцами», — рассказал Тишковец.

По его словам, хотя среднесуточная температура воздуха останется в отрицательном секторе, в целом она все равно на 3-5 градусов будет превышать положенную климатическую норму.

Синоптик добавил, что в первой половине недели сохранится слабое влияние северо-западного крыла антициклона с минимальной вероятностью осадков, ночная температура будет колебаться от -4 до -9, днем 0, -5.

«В четверг, с приближением атмосферного фронта, к вечеру пойдет небольшой снег, который в пятницу немного усилится, принимая обложной характер, связанный с североатлантическим циклоном, и будет идти до ночи субботы. Перед началом осадков местами прольется слабый ледяной дождь. Общее количество осадков за сутки не превысит 3-4 миллиметра. Обледеневшие дороги и тротуары лишь немного присыплет символическим снегом», — отметил Тишковец.

В выходные подморозит, к вечеру ожидается до -6, -11, днем -1, -6.