Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 22
-3°
Пнд, 23
-3°
Втр, 24
-3°
ЦБ USD 68.67 -0.18 21/01
ЦБ EUR 74.34 -0.07 21/01
Нал. USD 70.15 / 71.89 20/01 15:35
Нал. EUR 70.15 / 71.89 20/01 15:35
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
3 446
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
5 253
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
11 704
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
14 675
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Центральную Россию в конце января придут мягкие морозы
В конце января в Центральной России ожидаются мягкие морозы. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В конце января в Центральной России ожидаются мягкие морозы. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Неделя оттепели в Центральной России практически съела холодное отклонение среднемесячной температуры, связанное с рождественскими морозами, и уже сейчас наблюдается нулевой баланс. Заключительная неделя января в регионе ознаменуется мягкими морозцами», — рассказал Тишковец.

По его словам, хотя среднесуточная температура воздуха останется в отрицательном секторе, в целом она все равно на 3-5 градусов будет превышать положенную климатическую норму.

Синоптик добавил, что в первой половине недели сохранится слабое влияние северо-западного крыла антициклона с минимальной вероятностью осадков, ночная температура будет колебаться от -4 до -9, днем 0, -5.

«В четверг, с приближением атмосферного фронта, к вечеру пойдет небольшой снег, который в пятницу немного усилится, принимая обложной характер, связанный с североатлантическим циклоном, и будет идти до ночи субботы. Перед началом осадков местами прольется слабый ледяной дождь. Общее количество осадков за сутки не превысит 3-4 миллиметра. Обледеневшие дороги и тротуары лишь немного присыплет символическим снегом», — отметил Тишковец.

В выходные подморозит, к вечеру ожидается до -6, -11, днем -1, -6.