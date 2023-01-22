Скопинца задержали по подозрению в избиении знакомого до смерти

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Жителя Скопинского района задержали по подозрению в нанесении смертельных травм приятелю. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В среду, 18 января, в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы скончался уроженец другого государства 1975 года рождения. Следователи установили, что смертельную травму потерпевшему нанес его знакомый в ходе бытового конфликта при распитии алкоголя.

Подозреваемый задержан, это ранее судимый житель Скопинского района 1996 года рождения. Решается вопрос о его заключении под стражу.

По уголовному делу проводится сбор и закрепление доказательств.