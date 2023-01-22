Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 22
-3°
Пнд, 23
-3°
Втр, 24
-3°
ЦБ USD 68.67 -0.18 21/01
ЦБ EUR 74.34 -0.07 21/01
Нал. USD 70.15 / 71.89 20/01 15:35
Нал. EUR 70.15 / 71.89 20/01 15:35
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
3 229
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
5 079
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
11 530
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
14 505
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанцы смогут увидеть соединение Венеры и Сатурна
Вечером в воскресенье, 22 января, произойдет соединение планет Венеры и Сатурна, который сейчас невооруженным глазом на небе виден с трудом. Разделять объекты будет расстояние в 0,3°, сообщается в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани».

Вечером в воскресенье, 22 января, произойдет соединение планет Венеры и Сатурна, который сейчас невооруженным глазом на небе виден с трудом. Разделять объекты будет расстояние в 0,3°, сообщается в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани».

Планеты будут видны в одном поле зрения и бинокля, и телескопа с небольшим увеличением.

«Наблюдать явление лучше всего сразу же после захода Солнца и в течение часа после него над юго-западной частью горизонта. Ищем яркую Венеру и в оптические приборы возле нее находим Сатурн. Завтра планеты будут располагаться еще недалеко друг от друга (чуть дальше, но их так же можно найти в одном поле зрения бинокля), и рядом с ними окажется тонкий серп Луны», — сообщается в посте.