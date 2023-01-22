Рязанцы смогут увидеть соединение Венеры и Сатурна

Вечером в воскресенье, 22 января, произойдет соединение планет Венеры и Сатурна, который сейчас невооруженным глазом на небе виден с трудом. Разделять объекты будет расстояние в 0,3°, сообщается в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани».

Вечером в воскресенье, 22 января, произойдет соединение планет Венеры и Сатурна, который сейчас невооруженным глазом на небе виден с трудом. Разделять объекты будет расстояние в 0,3°, сообщается в группе «Меридиан 39. Астрономия в Рязани».

Планеты будут видны в одном поле зрения и бинокля, и телескопа с небольшим увеличением.

«Наблюдать явление лучше всего сразу же после захода Солнца и в течение часа после него над юго-западной частью горизонта. Ищем яркую Венеру и в оптические приборы возле нее находим Сатурн. Завтра планеты будут располагаться еще недалеко друг от друга (чуть дальше, но их так же можно найти в одном поле зрения бинокля), и рядом с ними окажется тонкий серп Луны», — сообщается в посте.