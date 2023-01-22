Роскомнадзор признал Telegram иностранным сервисом и запретил интеграцию с банками

Telegram внесли в список иностранных мессенджеров, которые в России запретят использовать для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг некоторых организаций. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Telegram внесли в список иностранных мессенджеров, которые в России запретят использовать для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг некоторых организаций. Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

С 1 марта вступят в силу поправки в закон «Об информации». Они не позволят сервисам из реестра иностранных мессенджеров подключать службы денежных переводов и запретят структурам, выполняющим «государственное задание», пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах. Telegram относится к числу таких программ.

Требования вводят после решения некоторых банков, в том числе ПСБ, Альфа-банка и ВТБ, организовывать онлайн-банкинг внутри Telegram. Из-за санкций США эти банки лишились возможности публиковать свои мобильные приложения в магазинах App Store и Google Play.

Банк ВТБ объявил, что с 19 января оказывает услуги онлайн-банкинга в своем чат-боте в Telegram. Вице-президент ВТБ Никита Чугунов отмечал, что так банковская тайна не нарушается, так как не передается. Однако автор поправок о перечне иностранных мессенджеров, депутат Госдумы Антон Горелкин заявил «Коммерсанту», что если Telegram попадет в реестр, то «сервис, разработанный ВТБ, не сможет работать на законных основаниях.

По мнению руководителя практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимира Ожерельева, Роскомнадзор может допустить использование оболочки Telegram в банковской инфраструктуре при условии использования банками собственных серверов.