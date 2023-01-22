Рабочая группа по СВО рассказала о студентах, не отозванных из армии на новых территориях

Рабочая группа по вопросам спецоперации до сих пор получает обращения о студентах, не отозванных из армии в новых регионах России. Об этом рассказал замруководителя рабочей группы — заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол, сообщает РИА Новости.

Рабочая группа по вопросам спецоперации до сих пор получает обращения о студентах, не отозванных из армии в новых регионах России. Об этом рассказал замруководителя рабочей группы — заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол, сообщает РИА Новости.

По его словам, в задачи рабочей группы входит в том числе проверка исполнения указа президента, отрегулировавшего вопросы выдачи отсрочки от призыва для студентов. Учащиеся в государственных и частно-государственных вузах не подлежат мобилизации в рамках СВО.

«Но мы видим, что есть обращения в наш адрес по поводу того, что на новых территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях — есть до сих пор студенты, которые не отозваны из действующей армии», — отметил Кара-оол.

Он подчеркнул, что вопрос нужно довести до логического завершения.

«Конечно, в одночасье это невозможно, обязательно нужно замещение. Мы вместе с Минобороны эту работу самым надлежащим образом проведем в ближайшее время», — пояснил Кара-оол.

Напомним, субботу, 21 января, делегация рабочей группы прибыла в Ростов-на-Дону, где провела совещание, посетила военный госпиталь, встретилась со студентами ЮФУ, а также побывала в пункте временного размещения, где проживают беженцы с детьми.

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