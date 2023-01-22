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Рабочая группа по СВО изучит жалобу мобилизованного россиянина на зарплату
Рабочая группа по спецоперации рассмотрит жалобу одного из военнослужащих на зарплату в 9,5 тысяч рублей. Об этом рассказал журналистам замруководителя рабочей группы — зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол, сообщает РИА Новости.

Рабочая группа по спецоперации рассмотрит жалобу одного из военнослужащих на зарплату в 9,5 тысяч рублей. Об этом рассказал журналистам замруководителя рабочей группы — зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол, сообщает РИА Новости.

В субботу, 21 января, делегация рабочей группы в Ростове-на-Дону провела совещание, посетила военный госпиталь и один из пунктов временного размещения, где проживают беженцы с детьми.

Кара-оол отметил, что в сети размещено видео, на котором военный на передовой сообщает о низких выплатах мобилизованным — якобы его зарплата составляет 9,5 тысяч рублей.

«Мы связались с ним и сейчас работаем, чтобы в полной мере отражены были все его характеристики, потому что выплаты касаются каждого человека по отдельности… Мы непременно ему поможем», — пояснил зампредседателя Госдумы.

По словам депутата, недоразумение надо устранить.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин также отметил, что во время посещения рабочей группой военного госпиталя поднимался вопрос о выравнивании мер поддержки со стороны разных регионов России.