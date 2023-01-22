Минобороны: российские войска заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении

Минобороны заявило об успешном наступлении российских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале военного ведомства.

Минобороны заявило об успешном наступлении российских войск на Запорожском направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале военного ведомства.

«На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции», — сообщается в сводке.

За сутки уничтожены около 85 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две бронемашины, пикап, две гаубицы Д-20, одна — Д-30, а также склад боеприпасов, добавили в военном ведомстве.

В Минобороны также рассказали, что на Донецком направлении продолжается успешное наступление подразделений ЮВО и добровольцев штурмовых отрядов.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области, а также 74 артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 119 районах. На Херсонском направлении уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36.