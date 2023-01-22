Автобус Рязань — Зарайск вылетел на обочину на скользкой дороге

На участке Пальные — Большое Жоково автобус по маршруту Рязань — Зарайск вылетел на обочину. Об этом сообщили жители Рязанской области в паблике «Горяйновский поворот».

На участке Пальные — Большое Жоково автобус по маршруту Рязань — Зарайск вылетел на обочину. Об этом сообщили жители Рязанской области в паблике « Горяйновский поворот» .

По словам очевидцев, это произошло в пятницу, 20 января.

«Этот автобус жизненно для нас важен, чтобы ездить на работу! И если по вине коммунальщиков, которые забили на этот участок дороги, он ходить перестанет, будем писать президенту», — сообщается в посте.

По словам одного из подписчиков, в воскресенье, 22 января, участок дороги Пальные — Большое Жоково так и не был посыпан, техники не было.