В Захарове грузовик коммунальной техники съехал в кювет

В пятницу, 20 января, в Захарове посыпавшая дорогу песком машина не удержалась на скользкой проезжей части и съехала в кювет. Технику вытащили дорожники, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В пятницу, 20 января, в Захарове посыпавшая дорогу песком машина не удержалась на скользкой проезжей части и съехала в кювет. Технику вытащили дорожники, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В этот день местные жители жаловались на скользкие тротуары.

По словам рабочего Михайловского ДРСУ, песок в Захарове рассыпали с самого утра на тротуаре по улицам Подгорной и Строителей.

При этом работники скорой помощи зафиксировали немало обращений жителей района с ушибами и переломами.