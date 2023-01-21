В Сочи на дереве застрял воздушный шар с пассажирами

В Сочи произошел инцидент с воздушным шаром, в котором находились люди. Всех пассажиров застрявшего на дереве транспортного средства спасли, сообщила в субботу, 21 января, пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

В Сочи произошел инцидент с воздушным шаром, в котором находились люди. Всех пассажиров застрявшего на дереве транспортного средства спасли, сообщила в субботу, 21 января, пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Все пассажиры воздушного шара найдены. Сейчас на месте спасатели оценивают состояние людей», — говорится в сообщении.

Ранее Южный региональный поисково-спасательный отряд сообщил, что воздушный шар с пятью людьми, включая троих детей, застрял на дереве. Известно, что пассажиры выбрались из корзины самостоятельно до приезда спасателей.

Инцидент произошел в районе поселка Солохаул. В информационном центре «Солохаул парка», а также на ферме «Экзархо» заявили, что воздушный шар не имеет к ним отношения.

Управление СК по Краснодарскому краю организовало проверку.