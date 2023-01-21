В Рязанской области 22 января ночью похолодает до -10 градусов

В Рязанской области в воскресенье, 22 января, температура воздуха ночью составит -10, -5 градусов, днем -7, -2 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.