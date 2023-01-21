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В Рязани просят откликнуться свидетелей смертельного конфликта возле «Пятерочки»
В Рязани ищут очевидцев конфликта, в ходе которого погиб мужчина. Происшествие случилось вечером 18 июня 2022 года, примерно в 20:00, на улице Керамзавода у дома 32, в котором находится магазин «Пятерочка».

В Рязани ищут очевидцев конфликта, в ходе которого погиб мужчина. Происшествие случилось вечером 18 июня 2022 года, примерно в 20:00, на улице Керамзавода у дома 32, в котором находится магазин «Пятерочка».

"Произошел конфликт между подростками и взрослыми, в результате которого погиб человек. Просьба отозваться ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту. Это необходимо для выяснения истины! Будем очень признательны за любую информацию о случившемся", — сообщается в посте в соцсетях.

Автор попросил писать в личные сообщения или позвонить по телефону: +7 (903) 836-48-84.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело после смерти рязанца на улице Керамзавода. Очевидцы рассказали, что мужчина скончался после драки с подростками. После вскрытия экспертам не удалось определить причину смерти.