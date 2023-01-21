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В Рязани простились с Еленой Логуновой
В Рязани простились с Еленой Логуновой. Церемония состоялось во Дворце молодежи в субботу, 21 января.

В Рязани простились с Еленой Логуновой. Церемония состоялось во Дворце молодежи в субботу, 21 января. Попрощаться с рязанкой собралось более 60 человек.

Выразить свои соболезнования приехала также детектив Екатерина Шумякина. Никто из семьи Логунова не приехал выразить свои соболезнования. Горожане принесли цветы.

Мать девушки Наталия Кошелева поблагодарила всех за поддержку и помощь: «Люди приходят на эту землю помогать друг другу, спасибо вам за помощь».

Напомним, Логунову похоронят на кладбище в Белоомуте 12:30.

Тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли 7 октября. Ее искали больше года. В убийстве девушки сознался ее муж Александр Логунов. Позже его заключили под стражу.