В Рязани пенсионерку ждет уголовное наказание за торговлю алкоголем из квартиры

В Рязани участковые уполномоченные полиции пресекли неоднократную торговлю алкоголем из квартиры на улице Черновицкой. Там проживает 65-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани участковые уполномоченные полиции пресекли неоднократную торговлю алкоголем из квартиры на улице Черновицкой. Там проживает 65-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Рязанские полицейские выявили и пресекли реализацию спиртосодержащей продукции из квартиры на улице Черновицкой, где живет 65-летняя женщина. Ранее ее уже привлекали за это нарушение к административной ответственности.

В рамках проверки выяснилось, что пенсионерка возобновила незаконную деятельность и продолжает торговать алкоголем из квартиры. Теперь ее ждет уголовное наказание.

Возбуждено уголовное дело. За совершение подобного преступления предусмотрен штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до года.