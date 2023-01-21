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В Обнинске обнаружили квартиру, заполненную кошками
В Обнинске Калужской области вскрыли квартиру, в которой находилось около 100 кошек. Животные заполнили всю площадь. Об этом сообщает Telegram-канал «Перископ Обнинска».

В Обнинске Калужской области вскрыли квартиру, в которой находилось около 100 кошек. Об этом сообщает Telegram-канал «Перископ Обнинска».

По словам сотрудницы городской ветклиники «Велес», однокомнатная квартира в одном из домов на улице Белкинской была вскрыта по решению суда. Собрались жильцы всего подъезда.

На 12 квадратных метрах жили и плодились около 100 голодных животных. Хозяйка, женщина лет 40, живет в другом месте, но, по словам соседей, регулярно навещает питомцев. При этом за состоянием котов женщина не следит.

«Как итог — у соседей снизу буквально с потолка течет моча! Запахи по всему подъезду тут тоже стоят соответствующие. Поэтому неудивительно, что жильцы больше не смогли терпеть этого безобразия и обратились в соответствующие органы», — говорится в сообщении.