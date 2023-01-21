В Ленобласти нашли фрагменты тела мужчины в четырех пакетах

Во Всеволожске Ленинградской области в частной бане нашли части тела, разложенные по четырем пакетам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ленинградской области.

Во Всеволожске Ленинградской области в частной бане нашли части тела, разложенные по четырем пакетам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ленинградской области.

Находку сделали в субботу, 21 января.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что тело принадлежит мужчине, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти. Расследование уголовного дела поставлено на контроль надзорного ведомства.