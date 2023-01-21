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В Ленобласти нашли фрагменты тела мужчины в четырех пакетах
Во Всеволожске Ленинградской области в частной бане нашли части тела, разложенные по четырем пакетам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ленинградской области.

Во Всеволожске Ленинградской области в частной бане нашли части тела, разложенные по четырем пакетам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ленинградской области.

Находку сделали в субботу, 21 января.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что тело принадлежит мужчине, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти. Расследование уголовного дела поставлено на контроль надзорного ведомства.

По данным РЕН ТВ, подозреваемым является родственник женщины, которая обратилась в полицию. Личность погибшего и обстоятельства его смерти устанавливаются.