В Ленобласти нашли фрагменты тела мужчины в четырех пакетах
Во Всеволожске Ленинградской области в частной бане нашли части тела, разложенные по четырем пакетам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ленинградской области.
Во Всеволожске Ленинградской области в частной бане нашли части тела, разложенные по четырем пакетам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ленинградской области.
Находку сделали в субботу, 21 января.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и сотрудники полиции.
Предварительно установлено, что тело принадлежит мужчине, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти. Расследование уголовного дела поставлено на контроль надзорного ведомства.
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