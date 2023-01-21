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В Клепиковском районе задержали лишенного прав водителя «Шевроле»
Инцидент произошел в рабочем поселке Тума, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Рязанской области.

В Клепиковском районе сотрудники Росгвардии задержали водителя, лишенного прав. Инцидент произошел в рабочем поселке Тума, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Рязанской области.

Наряд Росгвардии получил информацию из полиции, что по улице Молодежной с нарушениями правил дорожного движения следует автомобиль Chevrolet Lanos.

Сотрудники вневедомственной охраны остановили машину. При проверке документов выяснилось, что водитель уже был лишен права на управление транспортными средствами.

Мужчину 1996 года рождения задержали и передали сотрудникам полиции.