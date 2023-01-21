В Иркутской области при пожаре погибли мужчина и трое детей

В городе Слюдянка Иркутской области во время пожара в частном доме погибли мужчина и трое детей. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

В городе Слюдянка Иркутской области во время пожара в частном доме погибли мужчина и трое детей. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило от очевидцев в 19:52. Установлено, что во время ЧП дети находились в доме одни. До прибытия спасателей отец заметил пожар и попытался войти в дом, чтобы вытащить детей, но не смог. В 20:06 возгорание ликвидировали на площади 20 квадратных метров.

Проводится проверка. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности печного отопления.

СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По данным ведомства, во время пожара погибли девочки-близнецы в возрасте 8 лет и дочь соседей. Прокуратура поставила на контроль ход расследования.