Ушедший в отставку Арестович выразил сомнение в победе Украины

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что нельзя говорить о гарантированной победе Киева. Об этом он высказался в субботу, 21 января, в интервью на своем YouTube-канале.

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что нельзя говорить о гарантированной победе Киева. Об этом он высказался в субботу, 21 января, в интервью на своем YouTube-канале.

«Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже», — сказал он.

Арестович также напомнил о заявлении президента Польши Анджея Дуды о риске скорого исчезновения Украины. По его словам, сейчас «крутится история», которой Киев уже не управляет.

Напомним, ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об уходе в отставку. Арестович извинился за свои слова о том, что дом в Днепре был разрушен обломками ракеты, сбитой украинской ПВО. Он заявил, что допустил серьезную ошибку.