Супруг погибшей в ДТП на трассе Рязань — Михайлов попросил откликнуться очевидцев

Муж погибшей женщины-водителя в ДТП, которое произошло 27 декабря 2022 года на трассе Рязань — Михайлов в районе поворота на село Безлычное, ищет свидетелей аварии. Пост об этом опубликован в соцсетях.

Муж погибшей женщины-водителя в ДТП, которое произошло 27 декабря 2022 года на трассе Рязань — Михайлов в районе поворота на село Безлычное, ищет свидетелей аварии. Пост об этом опубликован в соцсетях.

«27 декабря 2022 года на трассе Рязань — Михайлов в районе поворота на село Безлычное примерно в 15:40 произошло ДТП с участием фуры DAF и автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, которым управляла моя супруга Яровикова Юлия, погибшая в результате аварии. Обстоятельства случившегося достаточно спорные и неоднозначные. Для меня гибель моей жены — невосполнимая потеря. Хочется восстановить истину, добиться справедливости и установления всех обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении.

Мужчина просит свидетелей ДТП и всех, кто имеет какую-либо информацию, не оставаться равнодушными и связаться с ним по номеру +7 (910) 636-93-73 .

Напомним, в ДТП погибла 35-летняя женщина, управлявшая Toyota Land Cruiser. Было опубликовано видео с места случившегося.