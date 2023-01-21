США и союзники введут два ценовых потолка на российские нефтепродукты

Вашингтон и союзники в феврале договорились ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское министерство финансов.

Вашингтон и союзники в феврале договорились ввести два ценовых потолка на нефтепродукты из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американское министерство финансов.

По итогам виртуальной встречи замглавы ведомства Уолли Адейомо с коллегами из присоединившихся стран, было решено ввести механизм ограничения цен на российскую нефть, поставляемую морским путем.

Один потолок введут для продуктов, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти, включая дизельное топливо или газойл, а второй — для продуктов, которые продаются с дисконтом.

Меры вступят в силу в феврале, когда от закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозить по морю.

Также в марте страны, участвующие в механизме ограничения цен на российскую нефть, проведут его ревизию. Сейчас он составляет 60 долларов за баррель.