Рязанцы вновь заметили сжигание мусора на предприятии в Приокском

В Приокском микрорайоне Рязани в ночь на субботу, 21 января, сняли на видео сжигание неизвестного мусора на предприятии. Фото и видео читатель прислал в редакцию РЗН. инфо.

В Приокском микрорайоне Рязани в ночь на субботу, 21 января, сняли на видео сжигание неизвестного мусора на предприятии. Фото и видео читатель прислал в редакцию РЗН. инфо.

Ранее неконтролируемое сжигание мусора открытым пламенем пунктом металлоприемки было замечено неоднократно в декабре 2022 года.

Напомним, летом, когда действовал особый противопожарный режим, МЧС провело проверку и оштрафовало предприятие. Информацию передали рязанской межрайонной природоохранной прокуратуре. Те, в свою очередь сказали, что контролировать предприятие будет мэрия, Роспотребнадзор и Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Мэрия в начале ноября отчиталась, что ее сотрудники поговорили с руководством ООО «ЛПК 62». Организация заверила, что мусор не сжигает и горючих материалов на территории компании нет. Роспотребнадзор отметил, что подобные вопросы не в их компетенции.

В конце 2022 года Росприроднадзор объявил предостережение предприятию, которое неконтролируемо сжигает мусор в Приокском.