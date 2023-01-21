Рязанцы стали собираться на церемонию прощания с Еленой Логуновой

В субботу, 21 января, рязанцы стали собираться на церемонию прощания с Еленой Логуновой.

В субботу, 21 января, рязанцы стали собираться на церемонию прощания с Еленой Логуновой.

Проститься с девушкой пришли родственники, знакомые, волонтеры и местные жители.

Напомним, Логунову похоронят на кладбище в Белоомуте 12:30.

Тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли 7 октября. Ее искали больше года. В убийстве девушки сознался ее муж Александр Логунов. Позже его заключили под стражу.