Рязанцев возмутило «зеркало» на дорогах в Недостоеве

Рязанцы возмутились состоянием дорог и тротуаров в микрорайоне Недостоево. По их словам, «дорога просто зеркало», по которой невозможно ходить. Пост опубликован в группе «Типичная Рязань» в субботу, 21 января.

Рязанцы возмутились состоянием дорог и тротуаров в микрорайоне Недостоево. По их словам, «дорога просто зеркало», по которой невозможно ходить. Пост опубликован в группе « Типичная Рязань » в субботу, 21 января.

«Гневный пост! Обращаюсь к администрации города! Скажите пожалуйста, сколько еще вы будете ждать? На улицах города каток! Идти невозможно совсем! — возмутился автор поста. — С маленьким ребенком на руках — испытание! Частный сектор — здесь живут люди! Представьте себе! А есть и пожилые! Как им дойти просто в магазин? Купить хлеб! Такая ситуация сохраняется уже более недели! Неужели это такая непосильная задача? Посыпать дороги песком? Некому это сделать? Расставьте ведра с песком, люди сами это сделают!»

Автор также выразил уверенность, что такая ситуация наблюдается во многих районах города.