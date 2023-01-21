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Россиянам перечислили выгодные сферы для самозанятых
Россиянам рассказали о сферах, прибыльных для самозанятых граждан. Об этом RT рассказал сооснователь платформы для самозанятых «Язанят» Павел Зюков.

Россиянам рассказали о сферах, прибыльных для самозанятых граждан. Об этом RT рассказал сооснователь платформы для самозанятых «Язанят» Павел Зюков.

«Первыми оценили преимущества режима самозанятости представители рабочих специальностей. С точки зрения численности это по-прежнему самая большая категория работников, выбравших такой налоговый режим», — подчеркнул Зюков.

Также эксперт добавил, что ниша, в которой можно неплохо заработать, — автоперевозки и ремонт автотранспорта, так как ремонт машин в отсутствие постгарантийного обслуживания иномарок будет популярен в ближайшие пару лет.

Стабильный доход, по словам Зюкова, приносят бьюти-услуги — салоны красоты устояли в пандемию и сохраняют клиентов в любые кризисы.

Востребованы также клининговые услуги, добавил специалист. Сегодня это направление выбрали почти 150 тыс. самозанятых, что не покрывает спрос и позволяет повышать цены на услуги в среднем на 15% ежегодно.

«Наконец, постоянный рынок труда — торговля. Дефицит кадров в ней достигает 20%, поэтому найдется место и для начинающих, и для имеющих профессиональный опыт. Кстати, рост зарплат в этой сфере по итогам прошлого года немного уступал только строительной сфере и составил почти 16%", — добавил Зюков.

Он рассказал, что выгодно быть самозанятым в области рекламы и PR: фотографы, дизайнеры, художники всегда найдут заказы. Замыкает список финансово выгодных ниш индустрия здоровья, подытожил Зюков.