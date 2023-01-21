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Российские войска взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожской области
На отдельных участках фронта в Запорожской области удалось взломать первую линию украинской обороны. Об этом заявил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

На отдельных участках фронта в Запорожской области удалось взломать первую линию украинской обороны. Об этом заявил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Где-то идет разведка боем, где-то более углубленное наступление, которое сопровождается зачисткой ряда населенных пунктов. По всей линии фронта наша армия владеет инициативой. Идут активные боевые действия», — сказал он.

По его словам, основная линия обороны ВСУ выстроена на уровне городов Каменское — Орехов — Гуляйполе. Рогов уточнил, что Каменское и Орехов — это выход на город Запорожье.

Ранее он заявил, что российские военные перешли в локальное контрнаступление в районе Орехова и взяли под оперативный контроль четыре села к юго-западу и юго-востоку от города.