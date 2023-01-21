РМПТС: в Рязани обнаружено повреждение на центролитовской тепломагистрали

Сотрудники предприятия тепловых сетей приступили к отключению поврежденного участка для проведения ремонтных работ.

По информации МУП «РМПТС», на центролитовской тепломагистрали обнаружено повреждение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники предприятия тепловых сетей приступили к отключению поврежденного участка для проведения ремонтных работ.

Уточняется, что жилой фонд под отключение отопления и горячего теплоснабжения не попал.

Напомним, ранее жители Рязани сфотографировали прорыв трубы недалеко от нефтезавода.