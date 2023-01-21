Пассажирский рейс Пермь — Гоа направили в Узбекистан из-за угрозы взрыва

Пассажирский самолет компании Azur Air, летевший из Перми в Гоа, перенаправили в Узбекистан, так как поступило сообщение об угрозе его минирования. Об этом в субботу, 21 января, сообщили ТАСС в Министерстве гражданской авиации Индии.

Пассажирский самолет компании Azur Air, летевший из Перми в Гоа, перенаправили в Узбекистан, так как поступило сообщение об угрозе его минирования. Об этом в субботу, 21 января, сообщили ТАСС в Министерстве гражданской авиации Индии.

По словам сотрудника ведомства, в самолете находятся около 240 человек.

Ранее, 9 января, российский авиалайнер компании Azur Air по маршруту из Москвы на Гоа с 244 пассажирами и членами экипажа совершил вынужденную посадку в индийском штате Гуджарат из-за ложного сообщения о бомбе на борту. Взрывчатых веществ обнаружено не было.