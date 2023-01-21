Нидерланды обучат 400 солдат ВСУ

Минобороны Нидерландов заявило о намерении в 2023 году обучить еще 400 украинских солдат. Обучение пройдет в рамках программы «Интерфлекс» в Великобритании.

Минобороны Нидерландов заявило о намерении в 2023 году обучить еще 400 украинских солдат. Обучение пройдет в рамках программы «Интерфлекс» в Великобритании. Об этом заявила в пятницу, 20 января, министр обороны королевства Кайса Оллонгрен, сообщает РИА Новости .

«В период с января по апрель 2023 года около 65 солдат морской пехоты (Нидерландов) проведут подготовку двух партий по 200 украинских новобранцев в каждой», — сообщается в письме Оллонгрен Палате представителей Нидерландов.

Также она сообщила, что Нидерланды решили отправить Киеву две пусковые установки ЗРК Patriot и ракеты.

Нидерланды вступили в программу «Интерфлекс» по подготовке и обучению солдат ВСУ в Великобритании в августе прошлого года. Власти страны заявили, что в этом году выделят 2,5 миллиарда евро для помощи Украине.