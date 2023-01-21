Елену Логунову похоронили в Белоомуте

В субботу, 21 января, состоялась церемония прощания с рязанкой Еленой Логуновой. Корреспонденты РЗН. инфо побывали на ней.

В субботу, 21 января, состоялась церемония прощания с рязанкой Еленой Логуновой. Корреспонденты РЗН. инфо побывали на ней. Отпевание прошло в 12:30 в церкви Преображения Господня Белоомута.

В храме собралось около 50 человек. Каждому из присутствующих раздали свечи, которые зажгли в память о девушке. Тело Елены Логуновой находилось в закрытом гробу, отпевание длилось полчаса.

После траурная колонна направилась на Новое кладбище на окраине поселка. Гроб с телом рязанки опустили в землю. Каждый из присутствующих возложил цветы к могиле девушки и простился с ней.

Мать Елены Наталия Кошелева еще раз поблагодарила всех присутствующих за поддержку.

Напомним, перед похоронами с Еленой Логуновой простились в Рязани.

Фото Валерии Малышевой и Анастасии Апушкиной