Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
-2°
Вск, 22
-3°
Пнд, 23
-2°
ЦБ USD 68.67 -0.18 21/01
ЦБ EUR 74.34 -0.07 21/01
Нал. USD 70.15 / 71.89 21/01 13:20
Нал. EUR 74.01 / 71.89 20/01 15:35
Новости
Итоги года New
Публикации
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
Вчера 10:00
2 075
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
17 января 16:22
4 272
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
10 724
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
13 746
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Елену Логунову похоронили в Белоомуте
В субботу, 21 января, состоялась церемония прощания с рязанкой Еленой Логуновой. Корреспонденты РЗН. инфо побывали на ней.

В субботу, 21 января, состоялась церемония прощания с рязанкой Еленой Логуновой. Корреспонденты РЗН. инфо побывали на ней. Отпевание прошло в 12:30 в церкви Преображения Господня Белоомута.

В храме собралось около 50 человек. Каждому из присутствующих раздали свечи, которые зажгли в память о девушке. Тело Елены Логуновой находилось в закрытом гробу, отпевание длилось полчаса.

После траурная колонна направилась на Новое кладбище на окраине поселка. Гроб с телом рязанки опустили в землю. Каждый из присутствующих возложил цветы к могиле девушки и простился с ней.

Мать Елены Наталия Кошелева еще раз поблагодарила всех присутствующих за поддержку.

Напомним, перед похоронами с Еленой Логуновой простились в Рязани.

Фото Валерии Малышевой и Анастасии Апушкиной