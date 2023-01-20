WhatsApp открыл функцию отправлять сообщения самому себе

Теперь пользователи мессенджера смогу отправлять самому себе сообщения для их сохранения. Подобная опция уже была доступна в Telegram.

WhatsApp открыл функцию отправлять сообщения самому себе. Об этом говорится в описании обновления мессенджера.

Теперь пользователи мессенджера смогу отправлять самому себе сообщения для их сохранения. Подобная опция уже была доступна в Telegram.

«Создайте чат для переписки с самим собой, где будет удобно хранить заметки и напоминания, которые синхронизируются между устройствами. Нажмите «Найти чат» и выберите «Сообщения для себя», — говорится в описании обновления мессенджера.

Также в приложении появилась возможность вести поиск в чате по дате.