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В Совфеде намекнули на исчезновение Украины
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США поддержат Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что возврат Крыма в состав Украины нереален. Об этом передает РИА Новости.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США поддержат Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма.

«Они должны понимать, что, скорее всего, не будет некоторых государств, чем Крым окажется в составе Украины. Крым всегда будет в составе России… Словами о Крыме они повышают ставки в разговоре с Россией», — ответил на высказывания представителя Пентагона Цеков.

Он добавил, что в России «поняли», что США намерены помогать Украине, но «это никак не изменит ситуацию с точки зрения проведения спецоперации».

«То, что эта компания проходимцев подталкивает мир к серьезному конфликту, тоже ясно. Для крымчан должно быть абсолютно очевидно, что никакие действия ни американцев, ни европейцев, и тем более украинцев не приведут к возвращению Крыма в состав Украины», — сказал сенатор.