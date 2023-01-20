В Рязани женщину чуть не задушил бывший муж

В Рязани задержали 65-летнего рязанца, подозреваемого в угрозе убийством бывшей супруге. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

65-летняя рязанца обратилась в полицию и сообщила, что в доме на улице Зафабричной ее угрожает убить бывший муж.

На место выехал наряд полиции и утихомирил мужчину. 65-летнего рязанца задержали и препроводили его в отдел полиции.

По предварительной информации, 65-летняя женщина некоторое время назад развелась с мужем, но супруги вынуждены общаться по бытовым вопросам, между ними возникали разные ситуации, спорные моменты. Мужчина во время очередной ситуации разгневался и пообещал насмерть задушить бывшую супругу.

Женщина испугалась, поспешила скрыться и обратилась за помощью в полицию.