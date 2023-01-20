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В Рязани задержали женщину, объявленную в федеральный розыск

В пятницу, 20 января, в Рязани задержали женщину, объявленную в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Примерно в 15:10 на улице Рязани заметили женщину, которая, увидев сотрудников в форме, «занервничала и попыталась скрыться». Полицейские остановились.

Выяснилось, что 30-летняя жительница Рязанского района осуждена за кражу (часть 3 статьи 158 УК РФ) и объявлена в федеральный розыск.

Женщину доставили в отдел и позже передадут инициаторам розыска.