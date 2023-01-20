В Рязани задержали женщину, объявленную в федеральный розыск
В пятницу, 20 января, в Рязани задержали женщину, объявленную в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Примерно в 15:10 на улице Рязани заметили женщину, которая, увидев сотрудников в форме, «занервничала и попыталась скрыться». Полицейские остановились.
Выяснилось, что 30-летняя жительница Рязанского района осуждена за кражу (часть 3 статьи 158 УК РФ) и объявлена в федеральный розыск.
Женщину доставили в отдел и позже передадут инициаторам розыска.