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В Рязани задержали подозреваемого в нападении на таксиста

В Рязани полиция задержала подозреваемого в нападении на таксиста. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД

В полицию обратился 34-летний рязанец, который сообщил, что пассажир на окраине Рязани ударил его ножом в шею и вытолкал из машины.

Таксист привез пассажира в Рязани из населенного пункта в Рязанском районе. На конечной точке пассажир отказался платить за поездку, а водитель потребовал оплату. Незнакомец в ответ ударил его ножом в шею, а таксиста вытолкал из автомобиля. Нападавший сел за руль машины и уехал. Пострадавший обратился в ближайший дом и попросил вызвать скорую. Его госпитализировали. Травмы, которые получил мужчина, квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Полиция нашла нападавшего, им оказался 23-летний житель Рязанского района. Ранее молодого человека судили за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Он пытался скрыться, но сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать мужчину. Позже также нашли брошенный на обочине автомобиль.

Выяснилось, что 23-летний житель Рязанского района стал употреблять «синтетику» и вызвал такси, чтобы забрать запрещенный препарат из тайника-«закладки». Для этого он поехал в Рязань, а платить за поездку отказался. Когда водитель потребовал деньги, злоумышленник ударил его в шею ножом. Затем он пересел за руль, подъехал к месту «закладки», забрал наркотики и вернулся на чужом автомобиле домой. Недалеко от своего жилища молодой человек бросил машину.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»), по которой грозит до десяти лет лишения свободы. Подозреваемого взяли под стражу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по угону автомобиля. Проводится расследование.