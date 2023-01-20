В Рязани изменят условия оплаты проезда на путепроводе в Соколовке

Теперь пополнить бесконтактную смарт-карту можно лишь в трех пунктах.

Рязанских автомобилистов предупредили об изменении условий пополнения бесконтактной смарт-карты. Об этом в пятницу, 20 января, сообщила пресс-служба мэрии.

«По информации ЗАО «ИК «РПД — Рязань», во избежание образования заторов на платном автодорожном путепроводе в Соколовке при движении в пиковые часы с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 19.00 прекращено пополнение бесконтактной смарт-карты в кассах Пункта взимания платы путепровода», — отметили в горадминистрации.

Теперь пополнить бесконтактную смарт-карту можно в трех пунктах:

АЗС «ТНК» по адресу: Рязань, улица Зубковой, дом № 8, строение 3;

АЗС «Газпромнефть»: Рязань, улица Восточная окружная дорога, строение 4;

ТЦ «Зельгрос»: Рязань, Восточная окружная дорога, дом № 15.

Рязанцев попросили пополнять баланс БСК заблаговременно.