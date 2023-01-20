В Рязани инспекторы ДПС оштрафовали 40 водителей за тонировку

В Рязани инспекторы ДПС за сутки оштрафовали 40 водителей за тонировку. Об этом в пятницу, 20 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД в Telegram-канале.

Накануне в четверг, 19 января, в регионе проходило комплексное профилактическое мероприятие, направленное на выявление автомобилей с тонировкой. За сутки инспекторы ДПС выявили 73 нарушения за тонировку, из них только в Рязани свыше 40 нарушителей.

Теперь нарушителям грозят штрафы в размере 500 рублей.