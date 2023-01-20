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В «Рязаньгоргаз» подвели итоги догазификации за 2022 год

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» в рамках исполнения плана-графика догазификации в Рязани создали техническую возможность для подключения 64 СНТ, в которых располагается 137 заявителей, и для 63 индивидуальных жилых домовладений. Для этого рязанские газовики построили 61 газопровод общей протяженностью около 18,5 км и установили на них 13 шкафных газорегуляторных пунктов. В прошедшем году выполнено 170 заявок на бесплатное присоединение к газораспределительным сетям.

Реализация программы социальной газификации продолжается. Подать заявку на выполнение работ по бесплатному технологическому присоединению домовладений к сетям газораспределения в Рязани можно на портале Единого оператора газификации connectgas.ru, в МФЦ, через Госуслуги, а также на сайте или при личном посещении АО «Рязаньгоргаз».

"Все договоры 2022 года мы выполнили, ведем проектные работы по договорам, исполнение которых запланировано в 2023 году, и ждем от рязанцев новых заявок на бесплатные подключения к сетям", — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» (входит в Группу «Газпром межрегионгаз») — газораспределительная организация, основной задачей которой является обеспечение бесперебойного газоснабжения потребителей в городе Рязани.

Основные направления работы: транспортировка газа, техническое обслуживание и эксплуатация газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытового хозяйства, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.