Водитель из РГУ рассказал, что уволился из-за отношения ректора

Сообщается, что и.о. ректора Игорь Мурог позволял оскорбления и унижения в адрес водителей.

В РГУ четыре водителя написали заявление об уходе. Пост об этом в пятницу, 20 января, опубликовал Владимир Поликарпов в группе «Новости Рязани Вконтакте».

По его словам, он проработал на должности водителя более 20 лет. За это время у него не произошло ни одной аварии.

«Когда возил А. П. Лиферова , С. М. Костикова , всегда встречал только уважительно, доброжелательное отношение. С приходом нового и. о. ректора, я за месяц оказался „водителем, который купил права, бездельником, наездником“ и так далее», — написал он.

Владимир Поликарпов добавил, что и.о. ректора Игорь Мурог позволяет оскорбления и унижения в адрес водителей. Их также угрозами заставили уволиться из вуза.

«Мог ли я представить, что там, где принято было всегда уважать человека, независимо от его статуса, я и мои товарищи будем подвергаться унижениям, оскорблениям, что нас будут угрозами заставлять увольняться? Из нашего вуза. Сейчас вынуждены уволиться из гаража четыре водителя. Работа может быть другая. А будет ли другой такой ДОМ? И что с ним будет? Слезы в глазах», — говорится в посте.

В свою очередь Игорь Мурог рассказал РЗН. инфо, что двое из шести водителей в штате РГУ действительно написали заявление об уходе. По его мнению, водителей не устроил график работы — ранние выезды, и в том числе работа по субботам.

«Шесть водителей для вуза много. Один из водителей заявление отозвал. Насколько я знаю, Поликарпов продолжает работать. Кроме того, он уже дважды увольнялся и возвращался в университет, есть к нему претензии по содержанию закрепленной техники», — пояснил в телефонном разговоре ректор.

Также Игорь Мурог отметил, что никаких комментариев о работе водителей с его стороны не было. Не согласившиеся с новыми условиями работы водители, написали заявления по собственному желанию.