Водитель из РГУ рассказал, что уволился из-за отношения ректора

В РГУ четыре водителя написали заявление об уходе. Пост об этом в пятницу, 20 января, опубликовал Владимир Поликарпов в группе «Новости Рязани Вконтакте».
По его словам, он проработал на должности водителя более 20 лет. За это время у него не произошло ни одной аварии.
«Когда возил
Владимир Поликарпов добавил, что и.о. ректора Игорь Мурог позволяет оскорбления и унижения в адрес водителей. Их также угрозами заставили уволиться из вуза.
«Мог ли я представить, что там, где принято было всегда уважать человека, независимо от его статуса, я и мои товарищи будем подвергаться унижениям, оскорблениям, что нас будут угрозами заставлять увольняться? Из нашего вуза. Сейчас вынуждены уволиться из гаража четыре водителя. Работа может быть другая. А будет ли другой такой ДОМ? И что с ним будет? Слезы в глазах», — говорится в посте.
В свою очередь Игорь Мурог рассказал РЗН. инфо, что двое из шести водителей в штате РГУ действительно написали заявление об уходе. По его мнению, водителей не устроил график работы — ранние выезды, и в том числе работа по субботам.
«Шесть водителей для вуза много. Один из водителей заявление отозвал. Насколько я знаю, Поликарпов продолжает работать. Кроме того, он уже дважды увольнялся и возвращался в университет, есть к нему претензии по содержанию закрепленной техники», — пояснил в телефонном разговоре ректор.
Также Игорь Мурог отметил, что никаких комментариев о работе водителей с его стороны не было. Не согласившиеся с новыми условиями работы водители, написали заявления по собственному желанию.