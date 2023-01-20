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В Оренбургской области мужчина покончил с собой в супермаркете

В Оренбургской области мужчина покончил с собой в супермаркете. Об этом в пятницу, 20 января, сообщил «Оренбург Медиа» со ссылкой на региональное СУ С. К. России.

Трагедия случилась вечером во вторник, 17 января, в Соль-Илецке. Мужчина зашел в магазин и спросил, где находится отдел с кухонными принадлежностями. Позже в этом отделе он покончил с собой. Очевидцы вызвали скорую, но мужчина скончался в медучреждении.

По данному факту следователи проводят проверку. По их результатам примут процессуальное решение.