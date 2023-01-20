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В Милославском районе водитель «Лады» превысил скорость и вылетел в кювет

В Милославском районе произошло ДТП. Об этом в пятницу, 20 января, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 19 января, примерно в 09:55 на 104-м километре автодороги «Михайлов — Голдино — Горлово — Скопин — Милославское» в Милославском районе. Там 49-летняя женщина на автомобиле «ЛАДА 2114» превысила скорость, не справилась с управлением и вылетела в кювет. Машина опрокинулась.

Водитель получила травмы. Ей оказали медпомощь. Проводится проверка.