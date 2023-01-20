В квартире под Екатеринбургом нашли мертвого школьника

В Верхней Пышме 15-летнего подростка нашли мертвым квартире родителей. Об этом сообщил портал E1 .

Тело школьника нашел младший брат, вернувшийся с тренировки. Мальчик подумал, что это — розыгрыш и позвал соседей. Те вызвали на место родителей, скорую и полицию.

На место приехали следователи, которые опросили всех. Жительница дома рассказала, что семья — благополучная, конфликтов у них не было.

Погибший мальчик ходил в десятый класс, но находился на тот момент на домашнем обучении.

Следователи от комментариев отказались.