В Кремле прокомментировали публикацию о продолжении частичной мобилизации
Пресс-секретарь главы государства призвал ориентироваться на «сказанное президентом».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикации, связанные с тем, что указ
Песков сообщил, что в рамках частичной мобилизации было обеспечено необходимое число людей. Пресс-секретарь главы государства призвал ориентироваться на «сказанное президентом».
«В рамках частичной мобилизации то число мобилизованных, которое планировалось, было обеспечено. И дальше начался уже призыв обычный на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, предлагаем на это ориентироваться», — подчеркнул представитель Кремля.