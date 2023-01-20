В Кремле прокомментировали публикацию о продолжении частичной мобилизации

Пресс-секретарь главы государства призвал ориентироваться на «сказанное президентом».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикации, связанные с тем, что указ президента Р. Ф. Владимира Путина о частичной мобилизации якобы продолжает действовать. Об этом передает ТАСС .

Песков сообщил, что в рамках частичной мобилизации было обеспечено необходимое число людей. Пресс-секретарь главы государства призвал ориентироваться на «сказанное президентом».

«В рамках частичной мобилизации то число мобилизованных, которое планировалось, было обеспечено. И дальше начался уже призыв обычный на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, предлагаем на это ориентироваться», — подчеркнул представитель Кремля.